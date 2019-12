Stephen Mull dla WP: Praworządność będzie problemem w stosunkach Polski z USA

Jeśli w Waszyngtonie dojdzie do zmiany władzy, Polska nie zostanie "ukarana" za bliskie stosunki z Trumpem. Ale rząd, będzie to problem w stosunkach, niezależnie od tego kto wygra wybory - mówi WP były ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Stephen Mull.

Stephen Mull zakończył swoją misję w Warszawie w 2015 roku. Ale nadal bacznie obserwuje sytuację w Polsce. W rozmowie z WP zwrócił uwagę na przyjętą przez Sejm ustawę dyscyplinującą sędziów i na kontrowersje, które wzbudza. Jak przewiduje, jeśli rząd w Warszawie nadal będzie dążył do erozji praworządności, nie pozostanie to bez konsekwencji dla stosunków z Ameryką.

Impeachment uzasadniony

- Myślę jednak, że jeśli sprawa zostanie zakończona zgodnie z przepisami konstytucji, to niezależnie od wyniku nie będzie to miało wielkiego znaczenia dla Ameryki w świecie i jej relacji z sojusznikami - dodaje.

NATO przetrwa Trumpa

- Mamy dziś zupełnie inną sytuację niż podczas zimnej wojny, kiedy mieliśmy jednego, jasnego przeciwnika - Związek Sowiecki. Dziś to jest bardziej rozproszone, różne kraje mają różne priorytety. W gruncie rzeczy, to niemal cud, że NATO przetrwało tak długo - mówi Mull. Jak dodaje, mimo "obraźliwego języka" używanego przez prezydenta USA wobec sojuszników, naciski na zwiększenie wydatków państw NATO na obronę przyniosły swój skutek.

Według ambasadora, słowa prezydenta i działania jego administracji to dwie różne sprawy. Radzi sojusznikom, by ignorować tweety Trumpa i skupiać się na czynach. Przyznał jednak, że krytykujący NATO i sojuszników Trump wyraża to, co myśli wielu Amerykanów.