"Stawką są losy świata". Kongres USA nie zajmie się pomocą dla Ukrainy w tym roku

Naszym celem jest uzgodnienie pakietu środków dla Ukrainy, gdy tylko Kongres wróci po świątecznej przerwie - oświadczył we wtorek lider Demokratów Chuck Schumer. Dał w ten sposób do zrozumienia, że wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom, do porozumienia nie dojdzie przed końcem roku.