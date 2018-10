Stary "przyjaciel" wyrównuje rachunki z Merkel. Merz może zniweczyć jej plan spokojnego odejścia

W Niemczech dzieje się cud politycznego zmartwychwstania. Merkel mogło się wydawać, że nic już nie pozostało po rywalu, którego zniszczyła lata temu. Pomyliła się. Friedrich Merz wraca i nie spocznie, dopóki nie weźmie odwetu za na "tej kobiecie".

Wyniki wyborów w Bawarii i Hesji zdewastowały CDU, a Angela Merkel tylko do grudnia będzie stać na czele CDU. Kilku chadeckich polityków zgłosiło się do wyścigu do fotela, który przez 18 lat zajmowana obecna pani kanclerz. Największa sensację wywołał jednak Friedrich Merz określany mianem prawdziwego przyjaciela-wroga Angeli Merkel. Prasa określa takich ludzi jako "frenemy", co jest zbitką angielskich słów "friend” (przyjaciel) i "enemy" (wróg).