Zaczęła się walka o schedę po Merkel. Jest faworyt

Decyzja Angeli Merkel o niekandydowaniu na stanowisko szefowej CDU nasuwa pytanie, kto będzie jej następcą. Kandydaci już się pojawili, a myślą nie tylko o schedzie w partii, ale również w rządzie.

Są to konsekwencje, jakie wyciąga ona ze złego wyniku wyborczego CDU w wyborach regionalnych w Hesji - co zaznaczyła na posiedzeniu prezydium partii w poniedziałek w Berlinie.

Do tej pory Angela Merkel zawsze stała na stanowisku, że obie te funkcje są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Merkel stoi na czele partii od 18 lat. Jej następczyni lub następca zostaną wyłonieni na kongresie partii na początku grudnia. Jak donosi agencja DPA, o stanowisko to ubiegać chce się kilka osób.

Wielu miałoby chęć

O byłej premier Kraju Saary Annegret Kramp-Karrenbauer mówi się, że dla kanclerz Merkel to wręcz "number one". Szefowa CDU ceni ją za upór w dążeniu do celu, samodzielność i spokój. Właśnie to, że niczego nie dramatyzuje, tak bardzo ceni sobie szefowa CDU. Kramp-Karrenbauer ma za sobą prawie 15 lat pracy rządowej w różnych konstelacjach partyjnych. Dzięki Frauenunion (chadeckiej organizacji kobiet) jest znakomicie usieciowiona w CDU i w szeregach samej partii cieszy się dużą sympatią.