Merkel rezygnuje z walki o władzę w CDU. Ogłosiła decyzję

Angela Merkel ogłosiła na zebraniu prezydium CDU, że nie będzie kandydować na stanowisko szefowej partii na grudniowym kongresie - wynika z nieoficjalnych ustaleń niemieckich mediów. CDU poniosła właśnie wyborczą katastrofę w Hesji.

Informacje o gotowości do rezygnacji z ubiegania się o stanowisko przewodniczącej CDU podają nieoficjalnie agencje DPA i Bloomberg. Decyzja kanclerz Niemiec to reakcja na odwracanie się wyborców od jej partii i całej koalicji.

Podczas weekendowych wyborów w Hesji CDU zanotowała najgorszy wynik w historii. Partia CDU Angeli Merkel straciła niemal 10 procent poparcia. Koalicjanci Merkel, czyli socjaldemokraci z SPD, znaleźli się w Hesji na drugim miejscu, ale oni także powodów do zadowolenia nie mają. Też stracili ponad 10 proc. głosów od poprzednich wyborów.

Niemieccy komentatorzy podkreślają, że wcześniej Merkel kilka razy mówiła, że - w jej ocenie - stanowisko kanclerza i przewodniczącego rządzącej partii są nierozerwalne. To oznacza, że po 18 latach możliwy jest koniec rządów Merkel w Niemczech. Wybory szefa partii odbędą się prawdopodobnie już w grudniu podczas zjazdu w Hamburgu.

"Koniec z przyklejaniem się do posad i stołków"

Porażka CDU i SPD w wyborach do landtagu w Hesji nie pozostaje bez wpływu na kondycję wielkiej koalicji oraz pozycję Angeli Merkel - zauważała już rano niemiecka prasa. Opiniotwórcza "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdziła, że: "uparte trzymanie się stanowiska osłabia dalej partię i może doprowadzić w niej do buntu. Merkel właściwie sama powinna to zauważyć”.