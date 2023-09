Starlink. "Kosmiczny pociąg" Elona Muska nad Polską

Starlinki to satelity firmy Elona Muska, Space X. Krążąc po orbicie okołoziemskiej, nadają sygnał szerokopasmowego internetu, który można odbierać za pomocą anteny satelitarnej. Łącznie w przestrzeni kosmicznej znajduje się ich około 4 tysięcy - 21 kolejnych, wystrzelonych we wrześniu 2023 roku, dołączy do nich już niebawem. Wcześniej na nocnym niebie będzie można podziwiać ich przelot.