Starlinki nad Polską. Kiedy oglądać kosmiczny pociąg Elona Muska?

Pięćdziesiąta szósta misja Starlink Group 4-27 (Starlink-56) docelowo ma wznieść na orbitę 52 satelity. Te, są kolejnym elementem konstelacji Starlink, której celem jest zapewnienie dostępu do Internetu na całym świecie. Chociaż ładunek rakiety Falcon 9 Block 5 wyposażano w specjalne osłony przeciwsłoneczne, których zadaniem jest redukcja ilości światła odbijanego przez satelity, a co za tym idzie – ich widoczności na niebie, to właśnie one stanowią charakterystyczny punkt, który nie sposób pominąć podczas nocnej obserwacji gwiazd.