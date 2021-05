Kosmiczny pociąg przetnie nocne niebo. Starlink znów przeleci nad Polską

Czym są Starlinki?

Starlinki to rzędy świecących punktów przesuwających się po niebie. Najczęściej widoczne są nad południowym horyzontem. Nie są to gwiazdy. Te świetlne punkty to sztuczne satelity Starlink, które wysyłane są na orbitę przez firmę SpaceX. Przedsiębiorstwo należące do Elona Muska chce zapewnić dostęp do bezprzewodowego i szerokopasmowego internetu na całym świecie.