Starlink nad Polską. Kosmiczne show Elona Muska znów na niebie. Najpierw start rakiety Falcon 9

Starlink. Czyli Satelity Elona Muska

Starlink to pomysł milionera Elona Muska na zapewnienie na całym świecie dostępu do bezprzewodowego internetu. System składający się z kilkadziesiąt tysięcy satelitów wyniesionych na orbitę, ma pokryć siecią internetową nawet najbardziej odludne miejsca. Inicjatywa ma wspomóc głównie kraje tzw. Globalnego Południa, gdzie dostęp do sieci Starlink jest tańszy niż np. w Polsce.