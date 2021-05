Starlink nad Polską. Są nowe daty przelotów. Wiemy, ile kosztuje internet od Elona Muska

Starlink w Polsce. Widoczność będzie gorsza

Satelity Starlink od tygodnia niemal każdego dnia przelatują nad Polską. To niesamowite zjawisko możemy oglądać gołym okiem, o ile pozwala na to pogoda. Przeloty o najlepszej widoczności, póki co, mamy za sobą. Ale to nie powód, żeby zarzucić obserwację. W ciągu kilku najbliższych dni pociąg Starlinków wciąż będzie widoczny na niebie w Polsce. Charakterystyczne "wagoniki" na niebie najlepiej oglądać z mało oświetlonych miejsc, poza centrum miasta. Wówczas możemy liczyć na najlepsze widowisko.