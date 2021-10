Starcie Donalda Tuska z dziennikarzem TVP. Padło porównanie do przesłuchania przez SB

- Jeśli chodzi o siłę nabywczą, to tego nie kwestionuję. Na tym polega te 30 lat, że idziemy do przodu. Co zrobić, by inflacja nie zjadła efektów pracy ludzi? Ja mogę powiedzieć, że gdy w 2011 roku podjęliśmy działania antyinflacyjne, inflacja sięgała 4,5 proc. Gdy oddawałem władzę, niespełna 3 lata później, inflacja była na poziomie 0 - dodał Donald Tusk.