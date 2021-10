"Bomba atomowa" premiera: blokada Green Dealu. Tak wygląda wojna o pokój z Unią

Początek tygodnia, kilka dni po szczycie Rady Europejskiej i emocjonującej debacie w Parlamencie Europejskim z udziałem polskiego premiera. Szef rządu udziela wywiadu jednej z najbardziej wpływowych gazet na świecie. Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Financial Times" zarzuca Komisji Europejskiej, że "przystawia Polsce pistolet do głowy", co rusz stawiając żądania dotyczące zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Premier grozi "odwetem" ze strony Polski, jeśli nasz kraj nie otrzyma pieniędzy w ramach funduszy spójności.