PiS zwleka z ustawami sądowymi. "Ostatnie konsultacje Kaczyńskiego i Ziobry z Dudą"

Profesor Małgorzata Manowska w swoich sierpniowych zarządzeniach zdecydowała się na częściowe zamrożenie Izby Dyscyplinarnej w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ramach środków tymczasowych nakazał on Polsce natychmiastowe wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w pierwszej swojej decyzji podkreśliła, że jej zarządzenie będzie obowiązywało do czasu "wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej, jednak nie dłużej niż do 15 listopada 2021 roku".