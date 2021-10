Dr Marcin Zaborowski: Angela Merkel dąży do kompromisu między Polską a Komisją Europejską

Komisja Europejska ma możliwość wystąpienia do TSUE o nałożenie kary na Polskę w związku z niewykonywaniem wyroku TSUE z 15 lipca. Mamy czas do 8 listopada. Jeśli ocena stanu zmian w wymiarze sprawiedliwości dokonana przez Komisję do tego czasu będzie negatywna, to musimy liczyć się z karami finansowymi. I to bardzo dużymi.