Premier odrzuca wniosek ziobrystów. Tarcia w koalicji przed szczytem w Brukseli

Ziobro argumentuje, że w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy, a skoro podobny zarzut stawia się Polsce, szef resortu sprawiedliwości - w oparciu o art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE (stanowi on, że państwo członkowskie może wnieść do TSUE sprawę przeciwko innemu państwu UE, jeżeli nie realizuje ono zobowiązań traktatowych) - przeniesie ciężar dyskusji z naszego państwa na zachodniego sąsiada.