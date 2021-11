Starcia na granicy z Białorusią. Policja rzucona do walki, wojsko na tyłach

- Od tego, żeby przywracać porządek publiczny, jest policja. Tym bardziej że nie mamy do czynienia z uzbrojonym przeciwnikiem, tylko ze sfrustrowanymi uchodźcami, którzy próbują nasze służby atakować. W takich przypadkach oddziały prewencji są najlepszą formacją, przygotowaną do walki z tłumem. To one mają skutecznie wdrożyć środki przymusu bezpośredniego, by przywrócić porządek i opanować sytuację - mówi Wirtualnej Polsce gen. Adam Rapacki.