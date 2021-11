Gen. Waldemar Skrzypczak dla WP: Putina nie stać na wojnę

Putin nie jest szaleńcem. On się boryka z masą problemów wewnętrznych. Rosja jest w fatalnej kondycji gospodarczej. I Putina nie stać dziś na wojnę. Rosję stać na wojnę na dwa tygodnie. Dlatego wykluczam militarną agresję na Ukrainę. Ukraina jest militarnie silna i zdeterminowana. Osiągnęła zdolność bojową i ma wsparcie Turcji. To ma ogromne znaczenie. I to jest bardzo wymowne dla Putina. Relacje Kijowa z Ankarą są bardzo bliskie. Między innymi dlatego Putin sobie na wojnę militarną wobec Ukrainy nie pozwoli. Zwłaszcza, że są państwa, które ten moment agresji Putina wykorzystają przeciwko niemu. A to będzie jego koniec. Rosja putinowska po takiej wojnie nigdy by się już nie odrodziła.