Sankcje wobec Białorusi. Szef dyplomacji UE potwierdza i uderza w Łukaszenkę

- Odpowiedzialność za to, co się dzieje, oczywiście w 100 proc. leży po stronie Białorusi. Możemy zacząć rozwiązywać problem tylko wtedy, kiedy zatrzymamy napływ ludzi na Białoruś. Ci, którzy już są na terenie tego kraju, muszą otrzymać pomoc humanitarną, a te osoby, które nie mogą otrzymać statusu uchodźcy, muszą powrócić do swoich krajów pochodzenia - oświadczył Josep Borrell.