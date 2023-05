Staranował polskie przejście graniczne. Chciał żyć w Rosji

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek rano. Krótko po godz. 8 obywatel Francji stawił się na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, które łączy Polskę z obwodem kaliningradzkim. Chciał dostać się z Polski do Rosji. 36-letni Francuz nie posiadał dokumentów, które umożliwiłyby mu przekroczenie granicy.