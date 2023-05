W Rosji nastąpi przełom? Amerykański generał wskazał datę

- Uważam, że racjonalni ludzie w Rosji dojdą do wniosku, że koszty wojny przewyższają korzyści i zasiądą do negocjacji - powiedział w wywiadzie z "Foreign Affairs" najwyższy rangą dowódca wojskowy USA gen. Mark Milley. Według niego może to nastąpić "w trakcie miesięcy, roku albo dwóch lat". Jak dodał wątpliwe jest, by jakikolwiek przełom nastąpił jeszcze w tym roku.