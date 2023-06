Stanowcze "nie" z Niemiec. Berlin storpedował pomysł Warszawy

Obiekcje Warszawy

Warszawa uważa, że takie inicjatywy mogą przyczynić się do zamrożenia konfliktu i porozumienia Mińsk 3, co byłoby korzystne wyłącznie dla Kremla. - Chcemy wykorzystać zmianę nastawienia Macrona do Europy Środkowej, którą zamanifestował podczas szczytu Globsec w Bratysławie - podkreśliło polskie źródło dyplomatyczne w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".