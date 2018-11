Stanisław Żaryn o marszu 11 listopada: wiele światowych mediów zniekształciło obraz

Według Stanisława Żaryna, warszawski marsz był "kluczowym wydarzeniem" w obchodach stulecia odzyskania niepodległości, a jego uczestnicy "uczcili to wielkie narodowe święto z należytą godnością".



Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn w opublikowanym w "Washington Examiner" odnosi się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. "Niestety, wiele światowych mediów zrobiło to, co w przeszłości: opublikowały zniekształcony obraz sprawiając wrażenie, że w marszu brało udział kilka skrajnie prawicowych grup. To się nie wydarzyło w Warszawie tego dnia" – stwierdza.