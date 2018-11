Dziennikarka "Gazety Wyborczej" zaatakowana na marszu. "Spierd... kur..."

Podczas Marszu Niepodległości doszło do nieprzyjemnego incydentu z udziałem dziennikarki "Gazety Wyborczej". Zaatakowali ją agresywni mężczyźni, w kominiarkach - uczestnicy marszu narodowców, którzy chcieli jej zniszczyć sprzęt do nagrywania. Nikt z przechodzących obok nie stanął w obronie kobiety.

Na nagraniu ujawnionym przez "Gazetę Wyborczą" widać, jak dziennikarka próbowała sfilmować uczestników marszu narodowców. W tłumie słychać okrzyki: "Wypierd.... do Brukseli", "Pierd...szmaty", "Czyścić kible na komendzie". Padają wyzwiska i przekleństwa. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" próbuje całą sytuację nagrać. W pewnym momencie jeden z zamaskowanych uczestników marszu podbiega do kobiety i wytrąca jej z dłoni sprzęt do nagrywania. Zamaskowany mężczyzna odciągany jest przez współtowarzyszy, a dziennikarka wzywa pomocy. - Ratunku - krzyczy.