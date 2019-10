Stanisław Piotrowicz za innego posła? Mieszkańcy Krosna są oburzeni

- Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To chyba odpowiedni moment na to - mówią WP mieszkańcy Krosna o Stanisławie Piotrowiczu, który starował w wyborach parlamentarnych z tego miasta. Przegrał, ale PiS ma namawiać posłów elektów, by nie objęli mandatu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wyniki wyborów 2019. Stanisław Piotrowicz nie został się do Sejmu (East News)

Mieszkańcy Krosna nie przyjęli dobrze tej informacji. - Czuję się oszukana. Według mnie jest to zwykła, jawna korupcja - mówi w rozmowie WP pani Anna. Według naszych informacji Chrzan w zamian za rezygnację z mandatu miałby dostać "prezent na pocieszenie w postaci dobrej fuchy".

Czy jeśli rzeczywiście dojdzie do zmiany posła, to mieszkańcy się zbuntują? - Powinny być protesty. Nie powinno być zgody na tego typu zachowania. To nie jest demokracja - dodaje pani Anna.

PiS kombinuje ws. Piotrowicza? Stanowcza reakcja rzecznika rządu

Przyznaje, że zdziwiła się, że "ktokolwiek mógł zagłosować na Piotrowicza". - Już samo to, że bronił księdza pedofila budzi we mnie odrazę - podkreśla.

"To nie jest w porządku"

Pan Robert zna osobiście zarówno Piotrowicza, jak i Chrzana. Nie jest zwolennikiem PiS, więc, jak twierdzi, "nie ma dla niego znaczenia, czy w Sejmie będzie Staszek czy Franek". Przyznaje jednak, że "to nie jest w porządku wobec wyborców".

- Nie dostał się do Sejmu nie bez powodu - mówi pan Bartłomiej. I dodaje: - Skoro się nie dostał dzięki głosom, został wyprzedzony przez innych, to nie powinno go tam być.

- O jego przeszłości jest głośno. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To chyba odpowiedni moment na to - ocenia nasz rozmówca.

Przypomnijmy, że Stanisław Piotrowicz tuż po ogłoszeniu wyników wyborów mówił Wirtualnej Polsce, że rozważy przejście na emeryturę. - Nic o tym nie wiem, ale ja zawsze dowiaduję się na końcu. Inni zawsze wiedzą wcześniej - tak z kolei zareagował Chrzan na pytanie o to, czy nie obejmie mandatu.