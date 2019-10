Stanisław Piotrowicz jednak będzie posłem? PiS znalazło sposób

Stanisław Piotrowicz nie dostał się do Sejmu. Zdobył zbyt mało głosów. Okazuje się jednak, że tak szybko na zapowiadaną emeryturę nie przejdzie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, PiS namawia osoby, które zdobyły więcej głosów, by nie objęły mandatu. Wtedy przypadnie on Stanisławowi Piotrowiczowi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stanisław Piotrowicz z PiS (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Stanisław Piotrowicz tuż po ogłoszeniu wyników wyborów mówił Wirtualnej Polsce, że rozważy przejście na emeryturę. Okazuje się jednak, że wcale się na nią nie wybiera. W PiS trwają gorączkowe poszukiwania osoby, która mimo uzyskania większej liczby głosów, nie obejmie mandatu. Jedno ze źródeł twierdzi, że już udało się znaleźć takiego kandydata. – Były rozmowy ze starostą jarosławskim. W zamian za rezygnację z mandatu ma dostać prezent na pocieszenie w postaci dobrej fuchy – mówi nasz rozmówca z PiS, który prosi o anonimowość.

Wspomnianym starostą jarosławskim jest Tadeusz Chrzan. W wyborach zdobył 11 177 głosów, zaledwie 884 więcej od Stanisława Piotrowicza. Zadzwoniliśmy do niego z pytaniem, czy nie obejmie mandatu. – Nic o tym nie wiem, ale ja zawsze dowiaduję się na końcu. Inni zawsze wiedzą wcześniej – uciął rozmowę.

O sprawę zapytaliśmy wicerzecznika PiS. – Nic o tym nie wiem – odparł Radosław Fogiel. Zadzwoniliśmy też do szefa komitetu wykonawczego PiS. – Nic o tym nie wiem – powiedział Krzysztof Sobolewski. Żaden z nich nie zaprzeczył informacji, że Stanisław Piotrowicz miałby wrócić do Sejmu.

Jak usłyszeliśmy w PiS, drugą sondowaną przez PiS osobą była Teresa Pamuła. To szefowa Podkarpackiego Oddziału ARiMR i radna tamtejszego sejmiku. W wyborach uzyskała 12 905 głosów. Ze Stanisławem Piotrowiczem nie udało nam się skontaktować.

Do sytuacji, w której nowo wybrany poseł nie obejmuje mandatu, dochodzi rzadko. Po poprzednich wyborach Józef Kurek zrzekł się mandatu, ponieważ wolał pozostać samorządowcem. Wiele razy dochodziło do takich sytuacji w trakcie jej trwania. Poseł odchodził z Sejmu i na jego miejsce wchodził polityk, który wcześniej uzyskał zbyt mało głosów. W przypadku Elżbiety Kruk, która dostała się do Parlamentu Europejskiego, trzy kolejne osoby odmówiły przyjęcia jej mandatu.

Stanisław Piotrowicz, a także jego partia byli krytykowani za przeszłość polityka. W czasach PRL był prokuratorem. Podczas stanu wojennego był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi, oskarżonemu o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl