Stanisław Karczewski zmienił zdanie ws. Łukaszenki. "Wstydzę się tego określenia"

- Zawsze jak ktoś mi chce dokuczyć to sięga do tego tematu. Otóż to była wizyta bardzo istotna i wieloaspektowa, która była uzgodniona, co do każdego drobiazgu z ministerstwem spraw zagranicznych i ambasadorem polski na Białorusi. Ówczesna polityka polskiego rządu była nastawiona na dialog. Były duże nadzieje, że jeżeli otworzymy Białorusi taką furtkę do Europy to wszyscy będziemy mieli korzyści — zapewniał senator Karczewski.