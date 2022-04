Chcą odwołać marszałka Grodzkiego. W Senacie dyskusja nad wnioskiem PiS

Karczewski zarzucił też Grodzkiemu celowe wprowadzenie senatorów PiS w błąd podczas planowania harmonogramu obrad. Przypomniał też jego wyjazd do Miami w przededniu wojny w Ukrainie. - Pan w tej chwili nie ma moralnej legitymacji do pełnienia funkcji marszałka Senatu. Moim zdaniem jest to absolutna kompromitacja - oświadczył.