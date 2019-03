Stanisław Karczewski o dodatkowych wyborach. "Senat będzie mniejszy"

Marszałek Senatu zapewnia, że jeśli politycy z wyższej izby parlamentu dostaną się do PE, to nie będzie dodatkowych wyborów. Skomentował również spotkanie Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska. Stanisław Karczewski uważa także, że nie ma możliwości, aby doszło do legalizacji związków partnerskich.

Stanisław Karczewski zapewnił, że nie będzie dodatkowych wyborów do Senatu (East News, Fot: Zbyszek Kaczmarek)

Stanisław Karczewski wypowiedział się o sytuacji Senatu w kontekście wyborów do europarlamentu. Z wyższej izby parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości do PE wybierają się m.in. Adam Bielan, Maria Koc czy Konstanty Radziwiłł. - Absolutnie nie będzie dodatkowych wyborów. Senat po prostu będzie mniejszy. Życzę wszystkim politykom PiS, aby zdobyli mandat - mówił na antenie Radiowej Trójki.

Marszałek Senatu odniósł się też do obietnicy Grzegorza Schetyny, który zapewnił, że znajdzie pieniądze na 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Nawiązał do czwartkowego spotkania przewodniczącego PO z szefem RE Donaldem Tuskiem. - Będę złośliwy, ale może pojechał do Brukseli pytać o radę, jak znaleźć tę gotówkę. Komunikaty opozycji są sprzeczne. Jedni mówią, że nie zmienią naszych zapowiedzi z "piątki Kaczyńskiego", inni że tak. To objaw niewiarygodności - powiedział.

Karczewski poruszył na koniec kwestię legalizacji związków partnerskich. - Obecnie nie ma takiej możliwości, bo do tego trzeba zmienić konstytucję. Jest sporna kwestia co do tego, co to jest związek partnerski, małżeństwo czy rodzina. My mamy trochę inną definicję tych pojęć. Według mnie to nie ma sensu. Mimo że jest to ważny i głośny temat - podsumował.

