Stanisław Dziwisz i pytania ws. śledztwa. Kolejny ruch w prokuraturze

Stanisław Dziwisz. Zażalenie ws. braku śledztwa w prokuraturze

Tak też się stało. We wtorek do prokuratury wpłynęło zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa ws. kardynała Stanisława Dziwisza. O sprawie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Żyjąc bowiem w demokratycznym państwie prawa, każdy obywatel ma prawo do tego, by wymiar sprawiedliwości funkcjonował co najmniej poprawnie" - napisał Kohut. "Skoro zatem dochodzi do popełnienia przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, w interesie obywatela jest wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie i przeciwko osobie, która naruszyła tenże interes" - podkreślił.