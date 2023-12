"Stanie pan w mojej obronie?". Podeszła do Tuska

W budynku TVP doszło w środę do szarpaniny, gdy zjawił się tam przewodniczący nowej rady nadzorczej. Politycy PiS próbowali powstrzymać go przed wejściem do gabinetu prezesa, w wyniku tego Joanna Borowiak została ranna w rękę. W czwartek podeszła do Donalda Tuska po wyjaśnienia.