"Stan skrajnie ciężki". Zmarł górnik leczony w Centrum Leczenia Oparzeń

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że jeszcze kilkanaście lat temu na przestrzeni roku do różnych akcji ruszano dużo częściej niż obecnie. - Teraz odbywa się to rzadziej, ale te wydarzenia, które miały miejsce były szczególnie tragiczne. Były wydarzeniami, które kosztowały życie naszych górników. To pokazuje, jak ten trud górniczy łączy się z niebezpieczeństwem - mówił.