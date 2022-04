Ratownik z Zofiówki odsłania kulisy akcji. "Człowiek chciałby działać, a nie może nic zrobić"

Nie odczuwam, by ostatnie wydarzenia mocno na mnie wpłynęły. Śpię spokojnie. Mamy możliwość rozmowy z psychologiem, ale nie korzystałem. Nie rozmyślam, co dzieje się pod ziemią. Nie wiem, czy to efekt kilkunastu lat pracy w kopalni, czy po prostu taki jestem. To indywidualna sprawa.