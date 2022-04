Seria eksplozji w kopalni Pniówek. "Ogromna tragedia. Czekamy tu na cud"

Część rannych podczas pierwszego wybuchu jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Poszkodowani mają oparzenia od kilkunastu do kilkudziesięciu procent powierzchni ciała, ci najciężej ranni - nawet powyżej 80 proc. To w środę w wyniku wybuchów w kopalni Pniówek życie straciło pięć osób. Do dziś pod ziemią jest siedmiu mężczyzn.