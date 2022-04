Kolejny wybuch w kopalni Pniówek. "Mogło dojść do dwóch eksplozji"

Nie jeden, a dwa wybuchy

Poszkodowani ratownicy zostaną odwiezieni do szpitala do szczegółowego zbadania. Dyspozytor WUG w pierwszych informacjach o zdarzeniu nie dysponował liczbą dotkniętych nim ratowników; według źródeł zbliżonych do akcji, było ich kilkunastu. Odnosząc się do przekazanych ram czasowych zdarzenia dyspozytor WUG przyznał, że możliwe, że między godz. 19:37, a 20:01 mogło dojść np. do dwóch wybuchów.