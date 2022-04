Prezydent w kopalni Pniówek. "To najgorsza katastrofa"

Prezydent Andrzej Duda odwiedził kopalnię Pniówek w Pawłowicach, gdzie w środę doszło do wybuchu metanu. - Wszystko wskazuje na to, że jest to najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni - mówił prezydent. Andrzej Duda przekazał też "wyrazy współczucia" rodzinom i bliskim górników, którzy zginęli.