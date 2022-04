Nie żyje sześciu górników z kopalni Zofiówka. Morawiecki: to był czarny tydzień dla polskiego górnictwa

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że bilans ofiar katastrofy w kopalni Zofiówka wzrósł do sześciu osób. - Kolejni dwaj górnicy nie żyją. To był czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski - mówił podczas wizyty w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Do wstrząsu w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju doszło w sobotę nad ranem.