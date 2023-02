"Staliśmy się jednymi z nich". Ratownik-ochotnik z Polski o sytuacji na froncie

- My pracujemy niemal pod ostrzałem. Mamy świadomość tego, że może dojść do sytuacji, że to nam za chwilę trzeba będzie pomóc. Koledze się zdarzyło, że odłamek uderzył osobę, z którą on akurat rozmawiał. Ranny żołnierz na jego oczach osunął się na ziemię. Mnie zdarzyło się, że odłamek uderzył w okno, które zasłaniałem, to było kilkanaście centymetrów od mojej twarzy - opowiedział Duda.