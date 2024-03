Spytali go o ważny konkret. Nie był w stanie podać daty realizacji

W 100 konkretach na 100 dni Koalicja Obywatelska obiecywała nie tylko likwidację neo-KRS, ale również odsunięcie około 2,5 tys. nielegalnych sędziów-dublerów od orzekania. Wiceminister Arkadiusz Myrcha mówił w programie "Tłit", że projekt w tej pierwszej sprawie jest już Sejmie. Co do kwestii sędziów-dublerów, to nie był w stanie zarysować żadnego horyzontu czasowego, kiedy ten problem może zostać rozwiązany. - Nie chciałbym operować konkretną datą, bo w tych sprawach od pośpiechu ważniejszy jest rozsądek - podsumował.

