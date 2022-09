Sprawy światopoglądowe zdominują kampanię? Janusz Kowalski reaguje na deklarację Donalda Tuska

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski napisał w środę na Twitterze: "I wszystko jasne. Wybory w 2023 r. będą nie tylko bitwą o zachowanie polskiej suwerenności w UE, którą PO Tuska chce oddać Brukseli i Berlinowi. Wybory w 2023 r. będą też bitwą o to, czy w Polsce będzie można zabijać nienarodzone dzieci i czy homoseksualiści dostaną prawo adopcji". To reakcja na deklarację Donalda Tuska o wprowadzeniu zgody na aborcję do 12. tygodnia ciąży po przejęciu władzy. - Pan poseł Kowalski powinien udać się do specjalisty. Każda wypowiedź Donalda Tuska wywołuje w nim niezdrowe podniecenie - stwierdził w programie "Tłit" Marcin Kierwiński z PO. - PiS będzie chciał przerzucić ciężar kampanii wyborczej na sprawy obyczajowe, bo bardzo to lubi, ale nie mam wątpliwości, że ta kampania wyborcza będzie o tym, jak walczyć z inflacją, jak doprowadzić do tego, by w Polsce było ogrzać swoje mieszkanie. To sprawy gospodarcze będą najważniejszym tematem. PiS mimo że będzie chciał od tych spraw uciekać, będzie musiał się liczyć z konsekwencjami swoich decyzji - dodał poseł opozycji.

