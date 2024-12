Sprawa Wieczorka w prokuraturze. Śledczy przyjrzą się też rektorowi [MAMY DOKUMENT]

Choć Dariusz Wieczorek złożył dymisję z funkcji ministra nauki, wiele wskazuje na to, że to nie koniec problemów posła Lewicy.

O tym, że Watchdog Polska planuje złożyć zawiadomienie, było wiadomo już kilka dni temu. Teraz znana jest już treść zawiadomienia. Dodatkowo organizacja w swym piśmie skierowanym do prokuratora krajowego wnosi o przeanalizowanie, czy przestępstwa nie popełnił także rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz inni pracownicy uczelni.

Krótko przypomnijmy: szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości . Minister jednak osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Kobietę spotkał szereg nieprzyjemności na uczelni, m.in. została okrzyknięta donosicielką. O jej postawie rozmawiano na posiedzeniu Senatu uczelni, sugerując, że donosy kobiety mogą zaszkodzić uniwersytetowi.

Rektor skierował też zawiadomienie do prokuratury, choć z wiadomości wysłanej pracownikom uczelni nie do końca było wiadomo, kogo ono ma dotyczyć. Po publikacji naszego tekstu uniwersytet doprecyzował, że nie chodzi o Gabrielę Fostiak, tylko anonimową osobę, na której ustalenia Fostiak się powoływała.

I wyjaśnia, że w Kodeksie postępowania administracyjnego znajduje się przecież art. 225 par. 1. Stanowi on, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi, lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

W ocenie organizacji Dariusz Wieczorek jako minister nauki nie dopełnił ciążących na nim obowiązków - czyli popełnił przestępstwo z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego (grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności). Wieczorek bowiem nie podjął działań zmierzających do ochrony zgłaszającej nieprawidłowości, gdy tylko się o nich dowiedział.