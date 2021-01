Sprawa Sławomira Nowaka. Ukraińska prokuratura przedstawia zarzuty

Biuro prokuratora generalnego przekazało w komunikacie, że ukraińscy śledczy podejrzewają p.o. szefa Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Sławomira Nowaka o celowe niewykonanie decyzji i postanowienia sądu , co jest równoważne z utrudnianiem jej wykonania.

Jak podano w komunikacie z wymienionego artykułu grozi kara od trzech do ośmiu lat pozbawienia wolności z zakazem zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat trzech.

Sprawa Sławomira Nowaka. Czeka na proces w areszcie

We wrześniu 2019 r. Nowak zwolnił się z pracy ukraińskiej agencji drogowej i wyjechał do Polski. Niespełna rok później - w lipcu 2020 roku - został zatrzymany. Wraz z nim zatrzymano byłego szefa jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. i przedsiębiorcę Jacka P. Ten ostatni - jak informowano - złożył obszerne wyjaśnienia.

Nowak usłyszał zarzut kierowania w okresie od października 2016 r. do września 2019 r. zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji.

Były polityk jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać co najmniej 1,3 mln zł.

Jak wynika z KRS, Jacek P. przez lata robił karierę w znanych spółkach. Jedna z jego firm sprowadzała do robót budowlanych pracowników z Ukrainy. "To on miał zakładać interesy w Polsce, które rzekomo przyniosły jemu i Nowakowi korzyści majątkowe" - czytamy w tekście reportera WP Sylwestra Ruszkiewicza.