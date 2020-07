Sławomir Nowak aresztowany. Mamy więcej informacji o Jacku P.

Sławomir Nowak zatrzymany. Turecki wątek

W listopadzie 2018 r. powstaje wspomnina już spółka "Onur Polska". To właśnie ta firma wymieniana jest w sprawie Nowaka jako dowód na przyjęcie przez niego korzyści majątkowej. Turecka firma "Onur" to jeden z największych koncernów drogowych, który buduje i remontuje drogi na Ukrainie. Nowak miał domagać się od jej generalnego koordynatora Emre Karaahmetoglu łapówki w zamian za pomoc w wygraniu przetargów. Łapówka miała być wypłacona w formie stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa "Onur Polska".

Spółkę Jacek P. założył z minimalnym kapitałem w listopadzie 2018. Następnie przystąpiła do niej grupa "Onur Taahhut". Turecki gigant budowlany wpłacił 700 tys. zł. A kolega Nowaka zwiększył swoje udziały do 300 tys. zł. Zdaniem śledczych, miała to być forma łapówki. Firma działa pod tym samym adresem w Warszawie, co wspomniana "Qualvia". Prezesem "Onur Polska" został Emre Karaahmetoglu. W mediach społecznościowych zaprzecza, by miał jakikolwiek związek z aferą Sławomira Nowaka.