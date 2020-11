Sławomir Nowak w areszcie. Jest decyzja sądu

Sławomir Nowak pozostaje w areszcie co najmniej do stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie we wtorek utrzymał w mocy decyzję sądu okręgowego, który w październiku przedłużyła areszt byłemu ministrowi transportu.

Sławomir Nowak w areszcie. Decyzja sądu (AFP, East News, Fot: Sergii Karchenko)