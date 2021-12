"Wiadomości" TVP nie odpuściły byłemu koledze. Tak pokazali sprawę Piotra Kraśki

Następnie w materiale nawiązano do sprawy Dariusza Krupy (byłego męża Edyty Górniak), który trafił do więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Obok Kraśki wymieniono także innego dziennikarza TVN, Piotra Najsztuba, który - prowadząc auto bez prawa jazdy i aktualnych badań technicznych - potrącił na pasach 77-latkę. Został on jednak uniewinniony: zebrane dowody nie pozwoliły biegłym na rekonstrukcję zdarzenia.