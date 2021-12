Piotr Kraśko skazany. Jechał samochodem bez uprawnień

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że wyrok w sprawie Piotr Kraśki wydał Sąd Rejonowy w Łomży. Popularnego prezentera uznano za winnego prowadzenia auta mimo cofnięcia uprawnień. Kłopoty Kraśki zacząć miały się na początku kwietnia, kiedy to w woj. podlaskim policja zatrzymała go do rutynowej kontroli.