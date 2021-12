Kaczyński i "IV Rzesza". Emocjonalna dyskusja Kraśki z byłą minister PiS

- Szanowna pani minister, cieszę się, że pani tak dosłownie potraktowała moje pytanie. Tylko ja wrócę do kluczowych słów, których Jarosław Kaczyński miał użyć: "IV Rzesza". To dość dokładne sformułowanie, bo formalnie Państwo Niemieckie od 1918 do 1945 nazywało się Rzesza Niemiecka. Ta III Rzesza odnosi się tylko i wyłącznie do najbardziej zbrodniczego reżimu w historii ludzkości, który odpowiada za śmierć milionów ludzi i największa zbrodnię ludzkości, czyli holocaust -