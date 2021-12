Ryszard Terlecki pisze o niemieckich ambicjach "do zarządzania całym kontynentem"

Według Terleckiego do takich zapowiedzi należy m.in. poluźnienie polityki imigracyjnej. "Oznacza to, że lewicowa koalicja nie rezygnuje ze swoich mrzonek o budowie państwa wielokulturowego i przyjmowania imigrantów z innych kontynentów" - napisał Terlecki. Niepokoją go także "zapowiedzi przyspieszenia odchodzenia od gospodarki energetycznej opartej o węgiel oraz ambitne plany redukcji emisji gazów". "Autorzy programu nie kryją, że będą oczekiwać tego samego od całej Unii Europejskiej, co oznacza presję na te państwa, które sprzeciwiają się nierealnym terminom wyeliminowania węgla" - stwierdza wicemarszałek Sejmu.