Sprawa męża Elżbiety Witek. Eksperci mówią o problemie

Do prokuratury wpłynął wniosek o wszczęcie śledztwa w tej sprawie - złożyła go córka kobiety, która zmarła czekając 8 dni na przeniesienie na oddział intensywnej terapii. "Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż Marszałek Sejmu Elżbiety Witek" - podała na początku kwietnia rozgłośnia. Śledczy odmówili jednak wszczęcia postępowania.