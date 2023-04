Sprawa męża Witek. Owsiak relacjonuje, co powiedzieli mu lekarze

W rozmowie z "Super Expressem" marszałek Witek wyznała, że to nie pierwszy długi pobyt jej męża na OIOM-ie. Trafił na niego również dziewięć lat temu. Wówczas udało się go wybudzić ze śpiączki i po długiej rehabilitacji wrócił do pełnej sprawności. - Przeżywaliśmy straszny dramat. Okazało się jednak, że udało się go wybudzić. Nadzieja cały czas jest. Nigdy jej nie stracę - opowiada.