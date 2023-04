Witek o sprawie męża. Wyznaje, że to nie pierwsza taka sytuacja

- Niektórzy mówią, że pacjent, który po takich problemach tak długo żyje, to cud, to się raczej nie zdarza. Jestem osoba wierzącą, wierzę w cuda - podkreśla Witek. - Pamiętam niemal identyczny przypadek Polaka w Wielkiej Brytanii, pisałam wtedy do brytyjskich parlamentarzystów. Jestem za życiem, a nie za śmiercią. Skazanie kogoś na śmierć głodową było dla mnie nie do pomyślenia. Dopóki jest nadzieja i szansa, ratowałabym nie tylko swojego męża, ale każdego, kto by mnie poprosił, to przecież oczywiste - dodaje marszałek Sejmu w rozmowie z gazetą.